الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة الأقصر يفتتح مشروعات تخرج طلاب الفرقة الرابعة بكلية الآثار

طلاب الفرقة الرابعة
طلاب الفرقة الرابعة بقسم ترميم الآثار

افتتح الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، مشروعات التخرج الخاصة بطلاب الفرقة الرابعة بقسم ترميم الآثار بكلية الآثار، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور خالد عبد النعيم، عميد كلية الآثار، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وأشاد رئيس جامعة الأقصر، بالمستوى المتميز لمشروعات التخرج التي قدمها طلاب قسم ترميم الآثار، مؤكدًا على أهمية مشروعات التخرج التي ينفذها الطلاب تحت إشراف السادة أعضاء هيئة التدريس والتي تعكس جوانب مهمه للتدريبات العملية والمهارات التي يكتسبها الطلاب من خلال التدريب المستمر.

فيما قال الأستاذ الدكتور خالد عبد النعيم، عميد كلية الآثار، إن مشاريع التخرج تضمن نموذج محاكاة لقبة الصخرة تضامنًا من الطلاب مع القضية الفلسطينية.

وأضاف عميد كلية الآثار، كما تضمنت مشاريع التخرج ماكيت لمعبد الأقصر وطريق الكباش الفرعوني ونموذجين لمساجد تاريخية وزخارف إسلامية على الخشب.

 

وكان قد، كرم الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الدكتورة لي شوتشينغ مديرة فصل كونفوشيوس بالجامعة، بمناسبة انتهاء فترة عملها، حيث أهداها درع الجامعة، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد نصر الجبالي، عميد كلية الألسن، والأستاذ الدكتور صلاح ابو الحسن، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

فيما أهدت مديرة فصل كونفوشيوس، رئيس جامعة الأقصر هدية تذكارية؛ بمناسبة مشاركة الجانب الصيني في المؤتمر الدولي الثالث لكلية الألسن الذي عقد في نهاية شهر أبريل الماضي.

وسبق أن وقع الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتورة لي شوتشينغ مديرة فصل كونفوشيوس ممثلًا لرئيس الجامعة الصينية، على الاتفاقية التي تتيح ظروفًا أفضل للتعاون وزيادة الدعم المادي واللوجيستي المقدم من الجانب الصيني بما يخدم طلاب كلية الألسن بجامعة الأقصر والمجتمع المحلي.

جاءت هذه الاتفاقية رغبة في الوصول لأفضل تهيئة وتنمية مستدامة لفصل كونفوشيوس المستقل بجامعة الأقصر، وطبقًا للاتفاقية بين مركز تعليم اللغة والتعاون في الصين وجامعة الأقصر لإنشاء فصل كونفوشيوس المستقل بالأقصر.

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رئيس جامعة الأقصر كلية الأثار كلية الالسن المجتمع المحلى قسم ترميم الآثار

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