الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"حمدان": منذ السابع من أكتوبر تعرضت النساء لأبشع أنواع الانتهاكات

أسامة حمدان القيادي
أسامة حمدان القيادي في حركة حماس

أكد أسامة حمدان القيادي في حركة حماس، أن النساء الفلسطينيات تعرضن منذ السابع من أكتوبر لأبشع أنواع الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

 

وأضاف حمدان، اليوم، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التجاهل التام لمعاناة ومأساة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، المستمرة منذ 76 عامًا، والتي تصاعدت وازدادت حدّتها منذ السابع من أكتوبر الماضي، مقابل الاهتمام الكبير الذي تظهره الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية، بأسرى الاحتلال لدى المقاومة، في سلوك فاضح، يؤكّد الانحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال، وإغماض العين عن معاناة ومأساة شعبنا المستمرة منذ قرابة 8 عقود.

 

وأوضح، أن استمرار الاحتلال في انتهاكاته وجرائمه ضدّ الأسرى وتصعيد كلّ أشكال الانتقام والتعذيب النفسي والجسدي، والقتل البطيء، والحرمان من العلاج والغذاء والدواء، ومن أبسط الحقوق الإنسانية، والإعدامات الميدانية للمختطفين من قطاع غزَّة في معسكرات الاحتجاز والاعتقال.

القاهرة الإخبارية النساء الفلسطينيات السابع من أكتوبر الانتهاكات الاحتلال المقاومة الانحياز الأمريكي

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