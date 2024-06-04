الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عماد أبو غازي يرصد تحولات "قاهرة القرن العشرين" بقبة الغورى.. الجمعة

قراءة فى تحولات المدينة
قراءة فى تحولات المدينة

تقيم قبة الغوري محاضرة بعنوان "قاهرة القرن العشرين.. قراءة فى تحولات المدينة" للدكتور عماد أبو غازى، وزير الثقافة الأسبق، وذلك يوم الجمعة القادم الساعة ٧ مساءً بقبة الغوري، وذلك ضمن سلسلة ندوات سيرة القاهرة؛ بالتعاون مع  صندوق التنمية الثقافية وبيت المعمار المصري.

تحولات القاهرة.. الوجه المفقود للمدينة

ويرصد الدكتور عماد أبو غازي في محاضرة "قاهرة القرن العشرين.. قراءة فى تحولات المدينة" فى قبة الغوري من خلال أرشيف الوثائق والفوتوغرافية النادرة ومانشيتات الجرائد الوجه المفقود لقاهرة القرن العشرين، وأبرز التحولات التي طرأت علي المدينة وغيّرت من ملامحها، وهل كان التغيير ضروريًا، وهل كانت هناك محاولات فى بداية القرن للحفاظ علي إرث المدينة، هل هي قاهرة واحدة أم أثنتين أم ثلاث!!.

ويدخل عماد أبو غازي  محاضرة "قاهرة القرن العشرين.. قراءة فى تحولات المدينة" من باب القرن التاسع عشر الموارب ويلج للقرن العشرين بعقوده الهادرة الصاخبة ليكشف لنا أبرز التحولات التي طرأت علي وجه القاهرة".

نبذة عن عماد أبو غازي

عماد بدر الدين محمود أبو غازي ( مواليد 3 يناير 1955 القاهرة)، وزير الثقافة المصري السابق في وزارة عصام شرف، ونجل بدر الدين أبو غازي وزير الثقافة الأسبق. خاله محمود مختار من أشهر نحاتين مصر.

شغل منصب رئيس مجلس الإدارة المركزية للشعب واللجان بالمجلس الأعلى للثقافة لمدة عشر سنوات في الفترة من 1999 حتى 2009، وتولى أمانة المجلس الأعلى للثقافة من 2009-2011، وقد أختير وزيرًا للثقافة بعد قيام ثورة 25 يناير في 5 مارس 2011، غير أنه قدم استقالته في 20 نوفمبر 2011.

صدر للدكتور عماد أبو غازي عدد من المؤلفات، من أبرزها:"1517..الاحتلال العثماني لمصر وسقوط دولة المماليك، حكاية ثورة 1919، طومان باى السلطان الشهيد"، كما نشر له عدد كبير من البحوث، وقام بالإشراف على عشرات رسائل الماجستير والدكتوراه. 

قبة الغوري عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق قاهرة القرن العشرين بيت المعمار المصري صندوق التنمية الثقافية

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