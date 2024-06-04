مسئول بحماس: لن نوافق على اتفاق لا يضمن وقف إطلاق النار وانسحابًا كاملًا من غزة

أكد مسئول بحركة حماس، أن الحركة أبلغت الوسطاء بأنه إن لم يكن هناك موقف واضح لوقف إطلاق النار وانسحاب كامل من القطاع فإن حماس لن توافق على اتفاق لا يضمن ذلك؛ وذلك وفثق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، قال أسامة حمدان، القيادي في حركة حماس، إن إيتمار بن غفير وزير ما يسمَّى الأمن القومي الصهيوني يُمعن يوميًا في سياسته الانتقامية من أبناء الشعب الفلسطيني من الأسرى والمختطفين.

وأضاف حمدان، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جريمة الإخفاء القسري التي يمارسها الاحتلال، واستمرار التعتيم المُمنهج حول حقيقة أوضاع الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمحتجزين من قطاع غزَّة، في سجونه ومراكز ومعسكرات اعتقاله، منذ السَّابع من أكتوبر 2023م، وبدء العدوان الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزَّة يخفي كثيرًا من المعاناة التي يحاول الاحتلال ألا تظهر.