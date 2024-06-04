ماك شرقاوي: نتنياهو واللوبي الصهيوني يدعمون ترامب في الانتخابات الأمريكية القادمة (فيديو)

أكد الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه مأزقًا حقيقيًا، حيث لا يملك رفاهية اتخاذ قرار نهائي بشأن انتهاء الحرب في قطاع غزة، موضحًا أن نتنياهو مختطفًا من اليمين المتطرف، مما يعرقل قدرته على اتخاذ أي إجراء.

وأشار شرقاوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، إلى أن كل من أفيغدور ليبرمان ويائير لابيد يمتلكان 14 مقعدًا في الكنيست، وإذا انسحب أحدهما من حكومة نتنياهو، ستتعثر الحكومة ويتم استدعاء انتخابات جديدة، ومن غير المؤكد أن نتنياهو سيفوز بها، مؤكدًا أن نتنياهو يلعب لعبة مع هؤلاء السياسيين لحماية مصالحه الشخصية ويمدد أمد الحرب للحفاظ على مكانته السياسية.

وفي سياق آخر، أوضح أن نتنياهو واللوبي الصهيوني واليهودي يعملون على دعم ترامب في الانتخابات الأمريكية القادمة، كما يرون أن ترامب قدم أداءً أفضل من منافسه بايدن في حماية مصالح إسرائيل، وهو ما يجعلهم يؤيدونه بشكل قوي.