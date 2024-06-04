حمدان: شهادات الأسرى والمختطفين المفرج في قطاع غزة مروعة ومفجعة

قال أسامة حمدان القيادي في حركة حماس، إن شهادات المفرج عنهم في قطاع غزة من الأسرى والمختطفين مروعة ومفجعة، مؤكدًا أن تلك الشهادات تروي فظاعة الانتهاكات وبشاعة الجرائم التي ارتكبت ضدّهم خلال مدَّة الاعتقال والاحتجاز.

وأضاف حمدان، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تقارير المسؤولين في وكالة غوث وتشيغل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أكدت إرسال الاحتلال 225 جثمانًا لشهداء شعبنا إلى قطاع غزَّة في 3 حاويات منذ ديسمبر، ممن اعتقلوا في سجون الاحتلال ومراكز الاعتقال ونقلتها وكالة أونروا إلى السلطات الصحية المحلية لدفنها.



وأشار، إلى أن جيش الاحتلال كان يتخلّص من المحتجزين المفرج عنهم أو يلقي بالجثث التي تنقل إلى الكيان وتعاد إلى قطاع غزة، يعد هذا سياسة نازية فاشية تكشف حقيقة هذا الجيش المنعدم الضَّمير والإنسانية والمنفلت من كل القيم والأعراف والقوانين الدولية والشرائع السماوية.

طبيب صهيوني يكشف الجرائم بحق معتقلي غزة

وأكد، أنه بتاريخ 4 أبريل 2024، كشف طبيب صهيوني يعمل في مستشفى ميداني أقيم في معسكر اعتقال "سديه تيمان" بصحراء النقب عن تجاوزات قانونية ترتكب بحقّ معتقلي قطاع غزة في المعسكرات، حيث قال الطبيب: "إنه خلال أسبوع واحد فقط تم بتر ساق أسيرين بسبب مضاعفات نتجت عن تقييدهم بالأصفاد، وأن الأمر بات اعتياديًا"، كما وصف ظروف الأسرى الغزيين "بالمزرية"، وأن مخالفات غير معقولة تقترف بحقّهم، ممَّا يعرّضهم لخطر الموت الحقيقي.