الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حمدان: شهادات الأسرى والمختطفين المفرج في قطاع غزة مروعة ومفجعة

غزة
غزة

قال أسامة حمدان القيادي في حركة حماس، إن شهادات المفرج عنهم في قطاع غزة من الأسرى والمختطفين مروعة ومفجعة، مؤكدًا أن تلك الشهادات تروي فظاعة الانتهاكات وبشاعة الجرائم التي ارتكبت ضدّهم خلال مدَّة الاعتقال والاحتجاز.

 

وأضاف حمدان، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تقارير المسؤولين في وكالة غوث وتشيغل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أكدت إرسال الاحتلال 225 جثمانًا لشهداء شعبنا إلى قطاع غزَّة في 3 حاويات منذ ديسمبر، ممن اعتقلوا في سجون الاحتلال ومراكز الاعتقال ونقلتها وكالة أونروا إلى السلطات الصحية المحلية لدفنها.


وأشار، إلى أن جيش الاحتلال كان يتخلّص من المحتجزين المفرج عنهم أو يلقي بالجثث التي تنقل إلى الكيان وتعاد إلى قطاع غزة، يعد هذا سياسة نازية فاشية تكشف حقيقة هذا الجيش المنعدم الضَّمير والإنسانية والمنفلت من كل القيم والأعراف والقوانين الدولية والشرائع السماوية.

طبيب صهيوني يكشف الجرائم بحق معتقلي غزة

وأكد، أنه بتاريخ 4 أبريل 2024، كشف طبيب صهيوني يعمل في مستشفى ميداني أقيم في معسكر اعتقال "سديه تيمان" بصحراء النقب عن تجاوزات قانونية ترتكب بحقّ معتقلي قطاع غزة في المعسكرات، حيث قال الطبيب: "إنه خلال أسبوع واحد فقط تم بتر ساق أسيرين بسبب مضاعفات نتجت عن تقييدهم بالأصفاد، وأن الأمر بات اعتياديًا"، كما وصف ظروف الأسرى الغزيين "بالمزرية"، وأن مخالفات غير معقولة تقترف بحقّهم، ممَّا يعرّضهم لخطر الموت الحقيقي.

القاهرة الإخبارية حركة حماس شهادات المفرج عنهم قطاع غزة الأسرى الانتهاكات الجرائم الاعتقال اسامة حمدان أونروا قطاع غز ة سجون الاحتلال الاحتلال معتقلي غزة

مواد متعلقة

أسامة حمدان: الاحتلال يمعن يوميًا فى سياسته الانتقامية من الأسرى والمختطفين الفلسطينيين

جمال بيومي: مصر توقف إسرائيل عند حدها والعالم أجمع يعلم دور مصر في تعميم السلام في المنطقة

نبيل رشوان: موسكو أنشأت خط سكة حديد للدخول إلى القرم بريًا

خبير شئون آسيوية يوضح طبيعة "حرب البالونات" بين الكوريتين

حكومة الاحتلال: لا ينبغى لأحد أن يفاجأ بردنا على حزب الله

البيت الأبيض: لم نتلق ردًا من حماس على مقترح وقف إطلاق النار

خبيرة اقتصادية: مصر حققت اكتفاء ذاتيًا لـ9 محاصيل زراعية

خبيرة اقتصادية: المشروعات القومية بمصر زادت فى الفترة الأخيرة بشكل كبير

الأكثر قراءة

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

تأكيدا لانفراد «الدستور».. الإطاحة برئيس «كهرباء جنوب القاهرة» من منصبه

القبض على متهمة جديدة فى قضية "سفاح التجمع".. وقرار من النيابة ضدها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إسبانيا.. زيارة فى وقتها

محاسن السنوسي

معالي رئيس الوزراء.. أخبرنا بمعايير اختيارك لحكومتك الجديدة

جلال حمام

الإسرائيليون الضائعون بين أوهام بايدن وصلف نتنياهو!

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

صور

إقبال على سوق الجمال قبل عيد الأضحى

إلى عرفات الله.. وصول وفود الحجاج لمطار القاهرة

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242