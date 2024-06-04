يستمر لـ100 يوم.. الأزهر يُطلق "المشروع القرآني الصيفي"

‏أعلنت الإدارة العامة للقرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إطلاق «المشروع القرآني الصيفي» لهذا العام ١٤٤٥ هـ - ‏‏٢٠٢٤، طوال فترة الإجازة الصيفية، اعتبارًا من أول يونيو إلى 10 سبتمبر المقبل، في المعاهد التي تم ‏تخصيصها للمشروع بكل منطقة.‏

وأوضح الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، أن ‏«المشروع ‏القرآني الصيفي» ‏يجري العمل فيه على محورين: الأول: (احفظ مقررك) بالمعاهد الأزهرية، ويجري ‏العمل به ثلاثة أيام أسبوعيًّا من الساعة 9 صباحًا وحتى الثانية عشرة أيام (الأحد والثلاثاء والخميس) من ‏كل أسبوع، أما الثاني فهو محور (عشرة آلاف خاتم) بمكاتب التحفيظ الأهلية الخاضعة لإشراف ‏الأزهر الشريف، ويجري العمل بها خمسة أيام في الأسبوع بحد أدنى، والعمل خمس ساعات يوميًّا.‏

وبيَّن الدكتور أبو اليزيد سلامة أن إدارات شؤون القرآن الكريم بالمناطق الأزهرية ستقوم على متابعة تنفيذ المشروع ‏وتذليل العقبات، وعمل كشوف متابعة للتلاميذ المشاركين بالمشروع لمتابعة التزامهم وقدر استفادتهم من ‏المشروع، ومقدار الحفظ عند الاشتراك في ‏المشروع، ثم مقدار ما تم حفظه خلال المشاركة في المشروع. ‏