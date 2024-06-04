يستمر لـ100 يوم.. الأزهر يُطلق "المشروع القرآني الصيفي"
أعلنت الإدارة العامة للقرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إطلاق «المشروع القرآني الصيفي» لهذا العام ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤، طوال فترة الإجازة الصيفية، اعتبارًا من أول يونيو إلى 10 سبتمبر المقبل، في المعاهد التي تم تخصيصها للمشروع بكل منطقة.
وأوضح الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، أن «المشروع القرآني الصيفي» يجري العمل فيه على محورين: الأول: (احفظ مقررك) بالمعاهد الأزهرية، ويجري العمل به ثلاثة أيام أسبوعيًّا من الساعة 9 صباحًا وحتى الثانية عشرة أيام (الأحد والثلاثاء والخميس) من كل أسبوع، أما الثاني فهو محور (عشرة آلاف خاتم) بمكاتب التحفيظ الأهلية الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، ويجري العمل بها خمسة أيام في الأسبوع بحد أدنى، والعمل خمس ساعات يوميًّا.
وبيَّن الدكتور أبو اليزيد سلامة أن إدارات شؤون القرآن الكريم بالمناطق الأزهرية ستقوم على متابعة تنفيذ المشروع وتذليل العقبات، وعمل كشوف متابعة للتلاميذ المشاركين بالمشروع لمتابعة التزامهم وقدر استفادتهم من المشروع، ومقدار الحفظ عند الاشتراك في المشروع، ثم مقدار ما تم حفظه خلال المشاركة في المشروع.