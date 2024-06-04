الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التنمية المحلية": 48% من المخصصات كانت مخصصة لمشروعات البنية الأساسية (فيديو)

الدكتور هشام الهلباوي
الدكتور هشام الهلباوي

 أكد الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن التنمية المحلية تعتمد على توازن بين المشروعات القومية ومشروعات الأقاليم، وتهدف إلى تحقيق الرفاهية للمواطنين من خلال إيصال المشروعات إليهم وتوفير فرص اقتصادية وحرفية.

وأوضح الهلباوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أنه في الفترة من عام 2015 إلى 2018، كانوا يركزون على مشروعات البنية الأساسية في الصعيد، نظرًا للنقص الكبير في هذا المجال، وأشار إلى أن 48% من المخصصات كانت مخصصة لمشروعات البنية الأساسية.

وأكد "الهلباوي"، أنه تم إنشاء 6 مناطق صناعية في الصعيد، وقبل ذلك لم يكن هناك مناطق صناعية تخضع لدراسات جدوى قبل الإنشاء، وأضاف: "نعمل على تطوير مناطق صناعية متكاملة تلبي احتياجات الصناعيين، حيث تتوفر بها المعدات والورش اللازمة، وتكون مصاحبة لمناطق حرفية، كما أن التخطيط الجيد للمشروعات هو مفتاح النجاح".

الدكتور هشام الهلباوي وزير التنمية المحلية التنمية المحلية برنامج التنمية المحلية مصر المشروعات القومية الحياة اليوم الإعلامي محمد مصطفى شردي قناة الحياة مناطق صناعية

الأكثر قراءة

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

تأكيدا لانفراد «الدستور».. الإطاحة برئيس «كهرباء جنوب القاهرة» من منصبه

القبض على متهمة جديدة فى قضية "سفاح التجمع".. وقرار من النيابة ضدها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إسبانيا.. زيارة فى وقتها

محاسن السنوسي

معالي رئيس الوزراء.. أخبرنا بمعايير اختيارك لحكومتك الجديدة

جلال حمام

الإسرائيليون الضائعون بين أوهام بايدن وصلف نتنياهو!

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

صور

إقبال على سوق الجمال قبل عيد الأضحى

إلى عرفات الله.. وصول وفود الحجاج لمطار القاهرة

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242