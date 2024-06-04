"التنمية المحلية": 48% من المخصصات كانت مخصصة لمشروعات البنية الأساسية (فيديو)

أكد الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن التنمية المحلية تعتمد على توازن بين المشروعات القومية ومشروعات الأقاليم، وتهدف إلى تحقيق الرفاهية للمواطنين من خلال إيصال المشروعات إليهم وتوفير فرص اقتصادية وحرفية.

وأوضح الهلباوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أنه في الفترة من عام 2015 إلى 2018، كانوا يركزون على مشروعات البنية الأساسية في الصعيد، نظرًا للنقص الكبير في هذا المجال، وأشار إلى أن 48% من المخصصات كانت مخصصة لمشروعات البنية الأساسية.

وأكد "الهلباوي"، أنه تم إنشاء 6 مناطق صناعية في الصعيد، وقبل ذلك لم يكن هناك مناطق صناعية تخضع لدراسات جدوى قبل الإنشاء، وأضاف: "نعمل على تطوير مناطق صناعية متكاملة تلبي احتياجات الصناعيين، حيث تتوفر بها المعدات والورش اللازمة، وتكون مصاحبة لمناطق حرفية، كما أن التخطيط الجيد للمشروعات هو مفتاح النجاح".