الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفع 120 طن مخلفات وتراكمات فى حملة نظافة مكبرة بشوارع مدينة مغاغة

حملات نظافة وتجميل
حملات نظافة وتجميل بشوارع مغاغة بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، حملة مكبرة للنظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بشوارع المدينة والقري التابعة لها قامت خلالها برفع 120 طن مخلفات وقمامة ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

كان الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة،  قد قاد حملة نظافه مكثفه شملت الحملة طريق ميانه حتى شارع الثوره تم خلال الحمله تم رفع ما يقرب من 120 طن مخلفات وتراكمات موجوده بأماكن التجميع اليوميه بشوارع القريةونقلها للاماكن المخصصه لها بالظهير الصحراوى كما تم قص وتهذيب الاشجار علي جانبي الطريق حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير بيئة صحيه لهم وذلك في وذلك بحضور حسن محمد السيد نائب رئيس المركز والمدينة وسيد محمد بدوي رئيس قريه ميانة. 

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية بالمركز قامت بوضع خطة لرفع مستوى النظافة والتجميل بنطاق المركز ووضع جدول زمنى لرفع جميع تراكمات المخلفات الصلبه من مداخل القرى وذلك لتيسير الحركة امام المواطنين وتقديم افضل الخدمات لهم والتي تنال رضاهم.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا والتي شدد خلالها علي تكثيف أعمال وحملات النظافة والمتابعه المستمرة لكافة الأعمال الميدانية وحماية البيئة من انتشار الأمراض ورفع مستوى وكفاءة منظومة النظافة لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة وخاصة خلال فصل الصيف والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للمدينة وشوارعها، مشيرا إلي أن قطاع النظافة يأتي في مقدمة أولويات الوحدة المحلية حيث يتم تكثيف الحملات بكافة شوارع أحياء المدينة والقري التابعة لها علي مدار اليوم من خلال ورديات صباحية ومسائية تقوم بنقل المخلفات والقمامة للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي أولًا بأول.

حملات نظافة وتجميل بشوارع مغاغة بالمنيا
حملات نظافة وتجميل بشوارع مغاغة بالمنيا
حملات نظافة وتجميل بشوارع مغاغة بالمنيا
حملات نظافة وتجميل بشوارع مغاغة بالمنيا
المنيا رفع 120 طن مخلفات وقمامة حملات نظافة مكبرة مركز مغاغة بالمنيا الدكتور محمد حلمي رئيس مركز مغاغة

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