الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زيادة حصة محافظة الإسماعيلية بنحو 84 ألف أسطوانة بوتاجاز

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لبحث ومناقشة إعادة توزيع حصص إسطوانات البوتاجاز بمراكز ومدن المحافظة المختلفة، ومدينة الإسماعيلية بأحيائها الثلاثة، بعد زيادة حصة محافظة الإسماعيلية من إسطوانات البوتاجاز بما يقرب من ٨٤.٦٠٠ ألف أسطوانة، بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة البترول، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتوفير كافة احتياجات المواطنين ومراعاة الظروف الاقتصادية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، خاصة مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك المبارك.

أبرز الحضور للاجتماع

وذلك بحضور أحمد منصور وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بمحافظة الإسماعيلية، مدير الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، وممثلي الجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تم إعادة توزيع حصص إسطوانات البوتاجاز بكافة مراكز ومدن المحافظة وزيادتها؛ لتلبية احتياجات المواطنين وزيادة حجم الطلب والاستهلاك على إسطوانات البوتاجاز مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

حصة محافظة الإسماعيلية من أسطوانات البوتاجاز

ومن جانبه، صرح رائد داوود مدير إدارة شئون التجارة بمديرية التموين والتجارة الداخلية، بأن حصة المحافظة من إسطوانات البوتاجاز عن شهر يونيو بلغت ٣٠٢.٤٠٠ ألف أسطوانة، تم زيادتها لتصبح ٣٨٧ ألف بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، على ضرورة الرقابة المستمرة خلال كافة مراحل نقل وتوزيع اسطوانات البوتاجاز، حتى وصولها لمستحقيها من مواطني الإسماعيلية، والتأكد من عدم احتكارها والتلاعب بأسعارها، والتأكد من عدم تسريب إسطوانات الغاز للمحافظات المجاورة والمزارع، ليتمكن المواطن البسيط من الحصول على الدعم الذي تقدمه الدولة من خلال توفير أسطوانات البوتاجاز.

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