الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع تشافي سيمونز

تشافي سيمونز
تشافي سيمونز

أفادت تقارير صحفية بأن بايرن ميونخ الألماني يستهدف التعاقد مع اللاعب الهولندي تشافي سيمونز، الذي يشغل مركز وسط الميدان في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان تشافي سيمونز قد لعب الموسم الماضي معارًا من باريس سان جيرمان إلى نادي لايبزيج الألماني، ومن المقرر أن يعود إلى فريق العاصمة الفرنسية في الموسم الجديد.

يبلغ سيمونز من العمر 21 عامًا، وقد نشأ في أكاديمية برشلونة قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونخ يضغط للتعاقد مع سيمونز، بعد أن استقدمه إلى لايبزيج عندما كان يعمل هناك في العام الماضي.

أوضح رومانو أن إيبرل كان مقنعًا للغاية في محادثاته مع سيمونز عند إقناعه بالانتقال إلى لايبزيج، وأن بايرن ميونخ يسعى للحصول على اللاعب على سبيل الإعارة أيضًا.

وأضاف رومانو أن باريس سان جيرمان لا يخطط لبيع تشافي سيمونز، بينما سيواجه بايرن ميونخ منافسة من عدة فرق ترغب في استعارة اللاعب مثل لايبزيج.

وخلال هذا الموسم، شارك سيمونز مع لايبزيج في 43 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 15 هدفًا آخر.

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