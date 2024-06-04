74.5 مليون مُصل استقبلهم المسجد النبوي خلال الربع الأول من 2024

استقبل المسجد النبوي الشريف 74 مليونا و581 ألفا و578 مصليًا خلال الربع الأول من عام 2024، فيما بلغ عدد زائري النبي "صلى الله عليه وسلم" وصاحبيه رضي الله عنهما 7 ملايين و228 ألفا و976 زائرًا، وبلغ عدد تصاريح الصلاة في الروضة الشريفة 3 ملايين و186 ألفا و367 مصليًا.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس)، أن الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي تواصل سعيها الحثيث على تقديم منظومة خدمات متكاملة وتوفير كل ما من شأنه راحة الزوار والمصلين.



وفي السياق ذاته، يُمكُن تطبيق "نسك" الراغبين في أداء العمرة والزيارة من طلب إصدار تصاريح للدخول للحرمين الشريفين لأداء العمرة والزيارة والصلوات وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية؛ لضمان توفير أجواء روحانية، وآمنة تحقق الإجراءات والضوابط الاحترازية الصحية والتنظيمية بالتكامل مع تطبيق "توكلنا" للتحقق من سلامة الحالة الصحية لطالب التصريح.

كما يُسهّل التطبيق حجز تصاريح ومواعيد أداء العمرة، وزيارة المسجد النبوي الشريف بعد حصول المعتمرين القادمين من الخارج على التأشيرة، ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة على مدار الساعة.

وتتيح منصة "نسك" للراغبين في أداء العمرة أو الزيارة، حجز الباقات والبرامج إلكترونيًا، كما ستشهد المنصة إضافة حزمة من الخدمات الأخرى التي ستقدم لاحقًا ومنها الخرائط التفاعلية، والتقويم المخصص للعروض والأنشطة، والدليل الرقمي لكافة الإرشادات بعدة لغات، والمعلومات والخدمات الصحية إلى جانب تمكيـن مزودي الخدمات من عرض خدماتهم إلكتـرونيا على المعتمرين والزوار.



وتستعد الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لإطلاق 251 عربة جولف وفق الخطة التشغيلية لموسم الحج لهذا العام 1445هـ، كما وضعت الهيئة 10 آلاف عربة يدوية جاهزة للاستخدام لقاصدي المسجد الحرام، وذلك من خلال زيادة المواقع إلى 20 موقعا موزعة في رحاب المسجد الحرام وساحاته.

كما تستهدف الخطة التشغيلية خدمة 35 ألف شخص يوميا، وتحقيق نسبة تشغيل قصوى تبلغ 100% لمواقع التوزيع، بالإضافة إلى تحقيق الوصول إلى توفير 10 آلاف دافع عربة يدوية بحلول نهاية موسم حج هذا العام 1445هــ، لينعم الحجاج بكل ما يُيسّر عليهم فريضتهم.