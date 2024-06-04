أسامة حمدان: الاحتلال يمعن يوميًا فى سياسته الانتقامية من الأسرى والمختطفين الفلسطينيين

قال أسامة حمدان، القيادي في حركة حماس، إن إيتمار بن غفير وزير ما يسمَّى الأمن القومي الصهيوني يُمعن يوميًا في سياسته الانتقامية من أبناء الشعب الفلسطيني من الأسرى والمختطفين.

وأضاف حمدان، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جريمة الإخفاء القسري التي يمارسها الاحتلال، واستمرار التعتيم المُمنهج حول حقيقة أوضاع الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمحتجزين من قطاع غزَّة، في سجونه ومراكز ومعسكرات اعتقاله، منذ السَّابع من أكتوبر 2023م، وبدء العدوان الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزَّة يخفي كثيرًا من المعاناة التي يحاول الاحتلال أن لا تظهر.

الاحتلال يمنع المؤسسات من الوصول للأسرى وتقييم أوضاعهم

وأكد، أن الاحتلال الإسرائيلي منع المؤسسات الحقوقية والإنسانية المعنية، وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي، من الوصول إلى الأسرى، وتقييم أوضاعهم، خصوصًا الأسرى الذين اختطفهم من قطاع غزَّة، والمغيّبين تمامًا عن أيّ تواصل، ولا يُعرَف مصيرهم، إلاّ من خلال تسريبات تخرج من حين لآخر من مستشفيات السجون ومن مراكز الاعتقال، والتي تؤكّد واقعهم المأساوي، والانتهاكات البشعة بحقّهم.