الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط التأمينات الاجتماعية.. خطوات الاستعلام عن مدة الاشتراك والرقم التأميني

التأمينات الاجتماعية
التأمينات الاجتماعية

يشغل الكثير من الأشخاص معرفة رابط التأمينات الاجتماعية استعلام عن مدة الاشتراك وكذلك الوصول لكافة الخدمات من هذا القبيل، حيث أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية خدماتها إلكترونيا لكي تيسير على المواطنين في التعرف على ارقامهم التأمينية أو الاستعلام عن مدة الاشتراك أو أي خدمات اخرى يمكنكم الوصول لذلك عبر رابط التأمينات الإجتماعية.

موقع التأمينات الاجتماعية

 و للاستعلام عن الرقم التأميني أو مدة الاشتراك يمكنكم ذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال رابط التأمينات الاجتماعية.

الاستعلام عن رقم التأمينات الاجتماعية إلكترونيا

توفر هيئة التأمينات الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن رقم التأمينات الاجتماعية إلكترونيا من خلال موقعها الرسمي، وذلك في إطار سعيها لتقديم خدماتها للمواطنين بطريقة سهلة وسريعة.

واليكم خطوات بسيطة لمعرفة رقمك التامينى:

  1. فتح موقع هيئة التأمينات الاجتماعية من هنا.
  2. اختيار خدمة "الاستعلام عن الرقم التأميني".
  3. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة، بما في ذلك:
    الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.
    اسم الأم رباعيًا.
  4. الضغط على زر "استعلام".
  5. سيظهر رقمك التأميني على الشاشة فورا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمواطنين الاستعلام عن رقم التأمينات الاجتماعية من خلال:

  • الرقم الساخن للتأمينات الاجتماعية: 16217.
  • مكاتب التأمينات الاجتماعية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

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مواعيد عمل التأمينات الاجتماعية 2024

تفتح مكاتب التأمينات الاجتماعية أبوابها أمام المواطنين في جميع محافظات الجمهورية خلال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، كما وتنتهي مدة استقبال طلبات العملاء في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، وذلك ليتسنى للموظفين إتمام جميع الخدمات قبل مواعيد الإغلاق.

المستحقين للمعاش في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد

وحدد قانون التأمينات والمعاشات الصادر عام 2019 برقم 148، الفئات المستحقة للمعاش، شمل الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والإخوة والأخوات.

وإليك تفاصيل المستحقين للمعاش:

  • الأرمل أو الأرملة: بشرط توثيق عقد الزواج وعدم زواج الأرملة بعد وفاة زوجها.
  • الابنة: بشرط ألا تكون متزوجة.
  • الابن: بشرط ألا يكون قد بلغ 21 عامًا، إلا في حال كان عاجزًا أو طالب علم.
  • الإخوة والأخوات: بشرط إثبات إعالتهم من قبل المؤمن عليهم، وذلك وفقًا لشروط اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.
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