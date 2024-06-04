الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يزداد تأثير الكتل الهوائية.. تحذير هام من "الأرصاد" للمواطنين بشأن الطقس

الطقس
الطقس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس يومي الخميس والجمعة القادميين، مؤكدة ارتفاع كبير في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنَّه يزداد تأثير الكتل الهوائية شديدة الحرارة على كافة الأنحاء بحيث ترتفع درجات الحرارة خلال الأيام القليلة القادمة على القاهرة لتصل إلى 40 درجة يومي الخميس والجمعة القادمين.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات النهار والإكثار من شرب السوائل الباردة.

وفي وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن تغيرات جوية جديدة تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع بدء فصل الصيف رسميًا.

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وتوقعت الأرصاد أن يبدأ فصل الصيف في مصر 20 يوينو المُقبل ويستمر لمدة 3 أشهر، لافتة إلى ارتفاع في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة على أنحاء الجمهورية كافة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعض سمات فصل الصيف المتوقع حدوثها، وتشهدها البلاد خلال هذه الفترة، مؤكدة ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة على جميع البلاد، مشيرة إلى بعض التأثيرات الناتجة عنهما وعلى صحة الإنسان.

حالة الطقس غدا الأربعاء

وبالنسبة لحالة الطقس غدًا الأربعاء، فتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 38 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

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