حفلات العيد.. مي فاروق تحيي حفلًا غنائيًا في الدوحة

تستعد المطربة مي فاروق لإحياء حفلًا غنايًا يوم 19 من شهر يونيو الجاري الذي يتوافق مع ثالث أيام عيد الأضحى حيث يقام الحفل على مسرح المياسة بمركز قطر الوطني بمدينة الدوحة، وسط حضور جماهيري كبير.

ويأتي الحفل تحت عنوان "ليلة الزمن الجميل"، حيث تشدو مي فاروق بعدد من الأغنيات والألحان الشهيرة لكوكب الشرق أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وسيد مكاوي ونجاة الصغيرة وعدد آخر من مطربي الزمن الجميل، لذلك أعدت مي بصحبة المايسترو تامر فيضي وفرقته الموسيقية برنامجا غنائيا متنوعًا بحيث يتنال إعجاب الحضور بمختلف إذواقهم الفنية، كما أنها ستجري بعض البروفات خلال الفترة المقبلة قبل احياء الحفل.

من جانبها، قالت مي فاروق إنها متحمسة للغاية للألتقاء بالجمهور القطري بعد غياب أكثر من عامين، حيث كانت آخر حفلاتها التي أحيتها بالدوحة 2022، وعبرت عن سعادتها البالغة لإحياء هذا الحفل الذي تتمنى أن يخرج في أفضل صورة وأن تكون ليلة غنائية من الطراز الفريد.