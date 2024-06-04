الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ مطروح يناقش آخر مستجدات العمل في قانون التصالح الجديد

محافظ مطروح
محافظ مطروح

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعًا موسعًا  بديوان عام المحافظة، آخر مستجدات العمل في قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء، مع المتابعة المستمرة  والرد على الاستفسارات وتساؤلات المواطنين، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات والإدارات ومسئولي ملف التصالح بالمحافظة.  

_ملفات التصالح


وخلال الاجتماع، تابع المحافظ الإجراءات التنفيذية الجاري العمل بها بشأن إنهاء ملفات التصالح بنطاق المحافظة وفقًا للإجراءات التي حددها القانون الصادر في هذا الشأن ولائحته التنفيذية بهدف التيسير على المواطنين.

_مخالفات البناء

وأشار  إلى  أنه تيسرًا علي المواطنين الراغبين في التصالح علي مخالفات البناء وبناءًا علي قرار السيد رئيس الوزراء رقم 1676 لسنة 2024 بمنح نسبة تخفيض مقدارها 25% من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري لمقابل التصالح وفقًا لحكم المادة (8) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار اليه.

_المراكز التكنولوجيه

وأكد محافظ مطروح، خلال اللقاء على التيسير على المواطنين مع أهمية  التوضيح والرد على كافة الإستفسارات حول التصالح،التى يتقدم بها المواطنين   بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمراكز المدن، داعيًا المواطنين للتوجه الي المراكز التكنولوجيه للتقدم للتصالح  او لإستيفاء ملفاتهم السابقه، مؤكدا على التنسيق بين المحافظة وأجهزة الدولة المعنية من أجل التوضيح  وتذليل العقبات وتقديم كافة سبل الدعم للتيسير على المواطنين لاستيفاء إجراءات التصالح الخاصة بهم. 

ووجه محافظ مطروح، بضرورة المتابعة اليومية وعلى مدار الساعة  لملف التصالح والتنسيق الدائم بين كافة جهات الاختصاص للتغلب على أي عراقيل قد تظهر أثناء عمل المنظومة والعمل على تلافيها وتيسير عمل اللجان وتسريع الإجراءات والمعاينة والتسجيل  بما يحقق الصالح العام للدولة.

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