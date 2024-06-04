نبيل رشوان: موسكو أنشأت خط سكة حديد للدخول إلى القرم بريًا

قال د. نبيل رشوان الخبير في الشأن الروسي، إن روسيا حاليا أنشأت خط سكة حديد من رستوف سيدخل على القرم، روسيا تسيطر على هذه المناطق جنوب شرق أوكرانيا الواصل إلى القرم وهذا شيء هام جدا بالنسبة لروسيا وحتى الان هذا الطريق لم يتعرض لأي نوع من الهجمات أو أي مشاكل فيه.

وأضاف رشوان، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الجسر على مضيق كرج تعرض بالفعل لضربات، وروسيا وعدت بإصلاحه لكن حتى الآن بالنسبة للقطارات المسألة صعبة إلى حد ما لأنه كان طريقه تقريبا طريق الإمدادات الوحيد لشبه جزيرة القرم، ولذلك روسيا استقرت الأمور على أن شبه جزيرة القرم سيصلها خط بري خط سكة حديد بري يصل إلى القرم بأي إمدادات أو أي معدات عسكرية أو أي دعم لوجيستي للقوات الروسية أو لوصول البحر الأسود الموجود في شبه جزيرة القرم.

وأوضح، أن أسباب التصعيد الأوكراني على جزيرة القرم، أن القرم انضمت إلى أوكرانيا أو ضمها الاتحاد السوفيتي لأوكرانيا عام 1954 وكانت قبل ذلك تابعة لروسيا إداريا، ولكن كانت دولة واحدة وكان الاتحاد السوفيتي، مشيرًا إلى أن سيطرة أوكرانيا على شبه جزيرة القرم سيحرم روسيا من منفذ هام جدًا على المياه الدافئة لان هي المعركة قديمة وليست وليدة هذا القرن.

