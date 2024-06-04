الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": بدء اجتماعات مجلس حكام الوكالة الذرية بشأن برنامج إيران النووى

برنامج إيران النووي
برنامج إيران النووي

قال خالد أبوبكر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في فيينا، إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمر بأجواء ساخنة في تصعيد الترويكا الأوروبية بزعامة فرنسا ثم بريطانيا وألمانيا ضد البرنامج النووي الإيراني، وسط تحفظات أمريكية على مشروع القرار الأوروبي.

 

ملامح السياسة الإيرانية الحالية 

وأكد خالد أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المختلف هذه المرة هي الظروف السياسية التي تعيشها إيران على خلفية مصرع رئيسها ووزير خارجيتها ومسئولين آخرين الشهر الماضي.

وأضاف في حديثه، أن هذه الظروف جعلت توجه العديد من المراقبين داخل الوكالة يميلون بأن هذا المشروع الأوروبي، الذي من المرجح اعتماده في مجلس محافظي الوكالة، سيأتي بالجناح المتشدد في الداخل الإيراني بالانتخابات الرئاسية المقبلة ما سيخلط الأوراق ويعقد الأمور بالشرق الأوسط المستعر على خلفية الحرب في غزة.

 

الموقف الأمريكي من طهران 

ولفت أن الموقف الأمريكي المتحفظ على الاندفاع الأوروبي على إدانة طهران في الدورة الحالية لمجلس المحافظين، ينطلق من أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ينتهج سياسة تراهن على احتواء إيران.

خالد أبو بكر منتصف النهار القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية مراسل القاهرة الاخبارية

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