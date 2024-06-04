الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إزالة وإيقاف 15 حالة تعد ومخالفات بناء فى المنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز المنيا حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية  وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وتمكنت من رصد وإزالة 15 حالة تعد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وقال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغه شمال المحافظة، إنه في إطار تنفيذ توجيهات وتكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بالتصدى بكل حزم لجميع صور التعديات ووقفها وازالتها في المهد نفذت الوحدة المحلية بالمركز حملة مكبرة لإزالة التعديات بحضور حسن محمد السيد نائب رئيس المركز ورئيس حي شرق وحي وسط ومسئول التنظيم واسفرت الحمله علي إزالة وايقاف عدد ٧ حالات تعدى بالبناء المخالف للقانون ١١٩ بحي شرق وحي بحري بمساحه ١٤٥٠ متر تقريبا وتم التحفظ علي عدد ٢ خلاطه +حفار +أدوات البناء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفين.

وأوضح اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينه بنى مزار شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية بالمركز واصلت جهودها في التصدي لمخالفات البناء وايقاف اعمال البناء وكذلك الحفاظ على الرقعه الزراعيه وعدم المساس بها وفى هذا الاطار نفذت حملة بحضور هانى الخولى نائب رئيس المركز وعاشور السيد رئيس الوحدة المحلية بابوجرج وبنى صامت ومحمد ادهم مدير الازالات والاشغالات ومحمود ماهر رئيس حى جنوب وازالات مجلس المدينة حيث تم فك شدة خشبيه للدور الثانى بدائرة حى جنوب وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحده المحليه لمركز ومدينه مطاي نفذت إزاله ٣ حالات تعدي على الأراضي الزراعية منها إزاله ٢ حاله تعدي بحي شرق المدينه، وازاله حاله تعدي داخل الكتله السكنيه بحي شمال المدينه، تحت إشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالى والدكتور هشام حسانين نواب رئيس المركز، بالتعاون مع جهات الولايه. حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مؤكدا علي استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك ألدوله بكل حزم طبقا للقانون.

وأشار المهندس حامد فخرى رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، إلى أنه وضمن الموجة ٢٢ للازالات قامت الوحدة المحلية بالمركز بحملة  تحت إشراف هشام الضوى نائب رئيس المركز والمدينة تمكنت من رصد وإزالة حالة تعدى بمركز ابوقرقاص والتحفظ على معدات البناء وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشددا علي أن الوحدة المحلية لمركز ومدينه ابوقرقاص لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

وأكد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية لقرية بنى احمد الغربية تحت إشراف هبة سيد نائب رئيس المدينة،والدكتورة انتصار احمد رئيس قرية بنى احمد الغربية تمكنت من استرداد وإزالة ثلاث حالات تعدى على أملاك الدولة ببنى احمد الغربية بمساحة فدان ونصف وتم ازالة المخالفات وعمل اللازم قانونا كما نظم حى وسط المدينه حمله مفاجئة تحت إشراف وبحضور محمود ابو كريشه نائب رئيس مركز ومدينة المنيا واحمد رافت رئيس الحى وسكرتير الحى وقسم التنظيم لازالة التعديات والقضاء على ظاهرة البناء العشوائي وتمكن اليوم من إيقاف اعمال بناء مخالف ببرج بحى وسط وتم التحفظ على معدات وأدوات البناء وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالف للقضاء على البناء العشوائي واحتراما لسلطة القانون دون استثناء أحد.

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المنيا إزالة تعديات مراكز المنيا الدكتور محمد حلمي رئيس مركز مغاغة عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا

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