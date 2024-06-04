الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين فى انهيار عقار ميت غمر

انهيار عقار ميت
انهيار عقار ميت غمر

شهدت مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، انهيار منزلا مكون من 5 طوابق في شارع  النبى دانيال أسفر عن مصرع ٣ أشخاص وإصابة ٤ آخرين وجارى البحث عن مفقودين أسفل الأنقاض.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة من بعض الاهالي بانهيار منزل مكون من 5 طوابق بشارع النبي دانيال بمدينة ميت غمر. 
انتقلت علي الفور سيارات الإسعاف وضباط الحماية المدنية وضباط مباحث مركز شرطة ميت غمر الي مكان البلاغ وتبين انهيار منزل مكون من 5 طوابق وتواصل قوات الحماية المدنية استخراج جثة ٣ اشخاص  واستخراج ٤ اشخاص احياء من اسفل الأنقاض. 
وجري فصل الخدمات والكهرباء والغاز الطبيعي عن المنطقة لحين الانتهاء من أعمال البحث عن المفقودين أسفل الانقاض، والاستعلام عن حالة العقار المنهار بصدور قرارت او ترميم سابقة، والاستعلام عن سكان العقار الموجودين وقت انهياره  

وتبين  أن المتوفين هم يحيى محمد يحي 15 سنة ميت غمر  و احمد ابو هلال السن ٣٥وصول الحاله جثه هامدة وتم إيداعها ف ثلاجه المستشفي احمد محمد محمود ابو هلال 32 سنة ميت غمر جثة هامدة والمصابين هم احمد مروان نصر الدين شلبى 17 سنة ميت غمر كسر بالعمود الفقرى وكسر بالضلوع سما محمد يحيى 12 سنة ميت غمر كسر بالعمود الفقرى وكسر بالحوض مى محمد العزب 36 سنة ميت غمر كسر بالجمجمة كسر بالعمود الفقرى كسر بالحوض.

وتحرر عن ذلك المحضر لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بسرعة تجهيز معسكر إيواء بمدينة ميت غمر للأسر المتضررة من حادث انهيار المنزل ونقلهم إليها لحين تدبير مسكن بديل لهم، بالإضافة إلي صرف التعويضات المالية لأسر المتوفين وللمصابين والتنسيق الكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتقديم كافة المساعدات.
وتتواصل جهود كافة الاجهزة للتعامل مع هذا الحادث الأليم، وتستمر ادارة مرور ميت غمر بالتعاون مع مركز ومدينة ميت غمر لتيسير حركة السيارات وافساح الطرق لسيارات الإسعاف والحماية المدنية ومعدات والانقاذ بموقع الحادث. 

انهيار عقار ميت غمر
انهيار عقار ميت غمر
ميت غمر محافظة الدقهلية الدقهلية مصرع ٣ أشخاص مدينة ميت غمر

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