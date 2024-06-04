الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير شئون آسيوية يوضح طبيعة "حرب البالونات" بين الكوريتين

حرب البالونات
حرب البالونات

قال عماد الأزرق، خبير الشئون الآسيوية، إن ما تشهده الكوريتان الشمالية والجنوبية خلال هذه الفترة هي جولة جديدة مما يعرف بحرب البالونات والتي تأتي إثر تصاعد الأحداث بين الكوريتين الشمالية والجنوبية ونتيجة لقيام ناشطين من كوريا الجنوبية في إرسال بالونات تحمل رسائل تحرضية للمواطنين في كوريا الشمالية خاصة في المناطق الحدودية.

وأضاف الأزرق، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه البالونات الحاملة للرسائل ردت عليها كوريا الشمالية بغرسال أكثر من ألف بالون يحمل نوعًا من القمامة كنوع من الازدراء والتوبيخ لكوريا الجنوبية، وبالتالي هي جولة جديدة من الصراع ما بين الكوريتين، والصراع الإعلامي أكثر منه صراعًا عسكريًا وهو محاولة لمواصلة الضغوط والتأكيد أن كوريا الشمالية جاهزة لرد.

وأوضح، أن هذا الاستفزاز يأتي نتيجة قيام كوريا الشمالية مؤخرًا بإجراء بعد التجارب النووية وبعد التجارب الصاروخية التي اعتبرتها سول نوعًا من التهديد لأمنها القومي.

اكسترا نيوز اكسترا اليوم الكوريتين حرب البالونات كوريا الجنوبية كوريا الشمالية

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