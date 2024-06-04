الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جمال بيومي: مصر توقف إسرائيل عند حدها والعالم أجمع يعلم دور مصر في تعميم السلام في المنطقة

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

قال السفير جمال بيومي، إن رفض مصر للتواجد العسكري الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح يأتي في إطار اتفاقية السلام القائمة بين مصر وإسرائيل، مؤكدًا أن الاتفاقية تنص على تحديد القوات التي تقف على الحدود وأن القوات التي تقف على الحدود مباشرة تكون قوات بوليسية لتراقب الحدود.

وأضاف بيومي، اليوم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن وجود قوات جيش وطوارئ وتقوم بعمليات حربية فإن هذا يخالف اتفاقية السلام، مشيرًا إلى أنها ليست قصة أن إسرائيل أن تعتدي على الحق الفلسطيني بل تعتدي على اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، وهنا مصر تكون جادة في تحذيراتها بحيث توقف إسرائيل عند حدها.
وأوضح، أن العالم مدرك أهمية دور مصر في استباب الأمن والسلام في المنطقة لأنه بدون مصر الأمور ليست ستكون كما هي خاصة وأن معظم دول المنطقة فيها مشاكل وحروب وانقسامات وحروب أهلية بين أهل البلد الواحد سواء في سوريا أو في لبنان ليبيا والسودان واليمن وتهديد الملاحة في قناة السويس.


 

اكسترا نيوز اكسترا اليوم معبر رفح مصر اتفاقية السلام الحدود

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