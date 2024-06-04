4 ملفات شائكة تتصدر أجندة الحكومة الجديدة.. برلماني يوضح

وصف محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة المقبلة التي سيعلن الدكتور مصطفى مدبولي، عن تشكيلها، بأنها حكومة أمن قومي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن الحكومة سيكون لها مجموعة من المحددات الرئيسية وفقا للتحديات التي تواجه مصر داخليا وخارجيا، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي وضع رؤية تترجم إلى سياسات سينفذها الوزراء في الحكومة الجديدة.

وأشار إلى أن هناك تحديات خارجية قريبة وهناك تحديات خارجية بعيدة، وكل وزير سيضع أمامه هذه التحديات وهو يتخذ أي قرار.

ونوه إلى أن الإقليم ملتهب وكل مواطن مصري يدرك أن الحدود ملتهبة، وأن البحر المتوسط الذي كان مصدر للخيرات لمصر أصبح مسرح عمليات للقوات الدولية المشتركة.

وأردف: "المخاطر الإقليمية البعيدة مرتبطة بالتوتر في قارة إفريقيا والناحية الصينية، وما يترتب عليه في العالم".

وأشار إلى أن الأمر الثاني الذي يجب على الوزراء أخذه بالاعتبار، هو التنمية الشاملة، والأمر الثالث هو المسارات الاقتصادية، موضحًا أن كل مرحلة لها مسارات مكملة لبعضها، وما تم استثماره السنوات الماضية سيتم استكماله وتوظيفه وفقًا للظروف الراهنة.

وتابع: "الأمر الرابع أن تكون حكومة قادرة على مخاطبة الرأي العام، وتخاطب وسائل الإعلام، وتواكب الأحداث، ليتحمل المواطن التحديات".

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