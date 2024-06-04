الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

4 ملفات شائكة تتصدر أجندة الحكومة الجديدة.. برلماني يوضح

محمود القط
محمود القط

وصف محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة المقبلة التي سيعلن الدكتور مصطفى مدبولي، عن تشكيلها، بأنها حكومة أمن قومي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن الحكومة سيكون لها مجموعة من المحددات الرئيسية وفقا للتحديات التي تواجه مصر داخليا وخارجيا، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي وضع رؤية تترجم إلى سياسات سينفذها الوزراء في الحكومة الجديدة.

وأشار إلى أن  هناك تحديات خارجية قريبة وهناك تحديات خارجية بعيدة، وكل وزير سيضع أمامه هذه التحديات وهو يتخذ أي قرار.

ونوه إلى أن الإقليم ملتهب وكل مواطن مصري يدرك أن الحدود ملتهبة، وأن البحر المتوسط الذي كان مصدر للخيرات لمصر أصبح مسرح عمليات للقوات الدولية المشتركة.

وأردف: "المخاطر الإقليمية البعيدة مرتبطة بالتوتر في قارة إفريقيا والناحية الصينية، وما يترتب عليه في العالم".

وأشار إلى أن الأمر الثاني الذي يجب على الوزراء أخذه بالاعتبار، هو التنمية الشاملة، والأمر الثالث هو المسارات الاقتصادية، موضحًا أن كل مرحلة لها مسارات مكملة لبعضها، وما تم استثماره السنوات الماضية سيتم استكماله وتوظيفه وفقًا للظروف الراهنة.

وتابع: "الأمر الرابع أن تكون حكومة قادرة على مخاطبة الرأي العام، وتخاطب وسائل الإعلام، وتواكب الأحداث، ليتحمل المواطن التحديات".

اقرأ أيضًا:

مصطفى بكري يكشف ملامح التشكيل الجديد للحكومة وموعد إعلانه

الحكومة الحكومة المقبلة محمود القط حكومة الأمن القومي الأمن القومي

مواد متعلقة

محمد شردى: الحكومة المستقيلة نفذت 4198 مشروعًا رئيسيًا بتكلفة 7.31 تريليون جنيه

خالد الجندى يشرح فضل العشر الأوائل من ذى الحجة (فيديو)

لماذا لُقب محمود عبدالعزيز بـ"الساحر"؟.. عايدة رياض تكشف

عايدة رياض تشيد بكريم محمود عبدالعزيز: "اللى خلف مماتش"

المنتج محمد فوزى: محمود عبدالعزيز فنان لن يعوض فنًا ودينًا

وفاء عامر تكشف كواليس مشهد لها أبكى الفنان محمود عبدالعزيز (فيديو)

برلمانى: الحكومة المستقيلة تولت مهامها فى ظروف صعبة وتعاملت باحترافية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إطلاق نار على قوات الاحتلال فى معبر "نتسانى عوز" واستشهاد منفذى العملية

الأكثر قراءة

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

متوفر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم فقط 2024

القبض على متهمة جديدة فى قضية "سفاح التجمع".. وقرار من النيابة ضدها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

ماجد حبته

إسبانيا.. زيارة فى وقتها

محاسن السنوسي

معالي رئيس الوزراء.. أخبرنا بمعايير اختيارك لحكومتك الجديدة

جلال حمام

الإسرائيليون الضائعون بين أوهام بايدن وصلف نتنياهو!

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

صور

إقبال على سوق الجمال قبل عيد الأضحى

إلى عرفات الله.. وصول وفود الحجاج لمطار القاهرة

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242