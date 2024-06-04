الدفاع الإسرائيلية: توقيع اتفاقية مع أمريكا بشأن سرب ثالث من طائرات إف-35 لسلاحنا الجوى

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، توقيع اتفاقية مع الحكومة الأمريكية بشأن سرب ثالث من طائرات إف-35 لسلاح الجو الإسرائيلي، جاء ذلك خلال نبا عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

تفكيك حماس

وكان قد أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أكد لوزير الخارجية الأمريكي إصرار الحكومة على تفكيك حماس في إطار أي اتفاق لإنهاء الحرب بقطاع غزة.

جرائم الكيان الصهيوني

وذكر مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، أن الوزير يوآف جالانت أكد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إصرار الحكومة الإسرائيلية على تفكيك حكم حركة حماس ووجودها كسلطة عسكرية في إطار أي اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

