البيت الأبيض: المقترح الحالى أفضل فرصة للإفراج عن المحتجزين ووقف حرب غزة

أعلن البيت الأبيض أن المقترح الحالي هو أفضل فرصة للإفراج عن المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ارتفاع ضحايا الاحتلال الصهيوني

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الأخير على المحافظة الوسطى بقطاع غزة إلى 7 شهداء على الأقل ونحو 20 مصابًا، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وذكرت الوزارة أن المنطقة المستهدفة مكتظة بالنازحين قرب كلية تستخدم كملجأ وتؤوي مئات الأسر، مشيرة إلى أن أشلاء الضحايا وبقع الدماء تناثرت بالمكان وعلى المركبات المركونة.