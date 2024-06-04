الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البيت الأبيض: المقترح الحالى أفضل فرصة للإفراج عن المحتجزين ووقف حرب غزة

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض أن المقترح الحالي هو أفضل فرصة للإفراج عن المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ارتفاع ضحايا الاحتلال الصهيوني 

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الأخير على المحافظة الوسطى بقطاع غزة إلى 7 شهداء على الأقل ونحو 20 مصابًا، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وذكرت الوزارة أن المنطقة المستهدفة مكتظة بالنازحين قرب كلية تستخدم كملجأ وتؤوي مئات الأسر، مشيرة إلى أن أشلاء الضحايا وبقع الدماء تناثرت بالمكان وعلى المركبات المركونة.

ضحايا العدوان الصهيوني ​البيت الأبيض قناة القاهرة الإخبارية نبأ عاجل وقف إطلاق النار

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