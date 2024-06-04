الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حكومة الاحتلال: لا ينبغي لأحد أن يفاجأ بردنا على حزب الله

الحكومة الإسرائيلية
الحكومة الإسرائيلية

قال ديفيد مينسر، المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إنه لا ينبغي لأحد أن يفاجأ بردنا فيما يخص القتال مع حزب الله اللبناني؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

وفي سياق آخر، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إنه لو أسندت لي المسؤولية عن المقاتلات والصواريخ لعرف حزب الله كيف يبدو رد إسرائيل.

وهدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، بإسقاط نتنياهو معلقًا: "سنسقط الحكومة إذا وافق نتنياهو على صفقة غير مسئولة وسيئة"، لافتًا إلى أنه "يجب الدخول في مفاوضات مع حماس فقط بعد أن تركع على ركبتيها".

القاهرة الإخبارية الحكومة الاسرائيلية القتال حزب الله حماس

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