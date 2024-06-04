الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الحياة اليوم" يبرز أهم مشروعات الحكومة السابقة خلال 6 سنوات (فيديو)

برنامج الحياة اليوم
برنامج الحياة اليوم

عرض برنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي، عبر قناة "الحياة"، أهم المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها في الفترة من يونيو 2018 حتى يونيو 2024.

وجاء في المقدمة، مشروعات مدن الجيل الرابع، حيث تم وجار ومخطط تنفيذ 38 مدينة وتجمع عمراني تستوعب نحو 30 مليون نسمة، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي يعد أحد أبرز مدن الجيل الرابع على 184 ألف فدان، ومستهدف أن تستوعب 6.5 ملايين نسمة.

أما مدينة المنصورة الجديدة، فقد تم تنفيذها على مساحة 7270 فدانا، وتستهدف استيعاب 800 ألف نسمة، ومشروع التجلي الأعظم في سانت كاترين، الذي يشمل 15 مشروعا متنوعا بتكلفة حوالي 9 مليار جنيه، وممشى أهل مصر لتطوير كورنيش النيل في القاهرة، بإجمالي أطوال 9.6 كيلو يتم تنفيذها على مدار 4 مراحل.

قناة الحياة الحياة اليوم برنامج الحياة اليوم الإعلامي محمد شردي مشروعات مدن الجيل الرابع مدن الجيل الرابع مشروع العاصمة الإدارية الجديدة مدينة المنصورة الجديدة مشروع التجلي الأعظم سانت كاترين ممشي أهل مصر

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