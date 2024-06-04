"تموين القاهرة" ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى

جهود مكثفة تقوم بها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة استعدادا لعيد الأضحي المبارك يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لكل مواطن وتوفير جميع الخدمات بشكل ميسر، وتأكيدا علي تنفيذ توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وتعليمات اللواء محافظ القاهرة بمتابعة الأسواق والمخابز وجميع الأنشطة التجارية.

نفذت المديرية عدة حملات مكبرة علي مناطق متفرقة بنطاق العاصمة، وذلك بالتنسيق بين الرقابة التجارية والرقابة التموينية لتوفير السلع الاستراتيجية وثباتها علي الأسعارالرسمية التي حددتها الدولة بتعليمات من وكيل أول وزارة التموين وناصر ثابت.

وأسفرت الحملات عن تحرير عدد كبير من المحاضر والمخالفات وتحريز سلع بكميات كبيرة، حيث تم تحرير محضر لمخبز وحلوانى سياحى بنطاق حي باب الشعرية وتم تحرير جنحة حيازة دقيق استخراج 72٪ دون فواتير.. وتم تحريز طــــــــن و650 كيلو دقيق استخراج 72٪.

كما تم تحرير محضر جنحة ضد أحد الأشخاص لتجميعه عدد 302 أسطوانة بوتاجاز 12.5كجم (استخدام منزلى)، وكذلك بيعه الغاز المعبأ بالأسطوانة بمبلغ115جنيها بأزيد من السعر الرسمى بـ15جنيها، وتم تسليم السيارة محملة بالأسطوانات لمستودع بوتاجاسكو الكائن بشارع الشركات بالزاوية الحمراء.

وفي ذات السياق تم تحرير محضر جنحة بقسم المطرية لمستودع بوتاجاز، وذلك للتصرف فى كمية من أسطوانات البوتاجاز المنزلى قدرها 900 أسطوانة، وكذلك عدد 168 أسطونة تجارى كبير، وجار العرض على النيابة العامة.

كما استهدفت الحملة المتابعة والرقابة علي عدد من ثلاجات المجمدات من اللحوم ومنتجاتها وشملت أيضا دائرة قسم السلام، حيث تم تحرير محضر جنحة ضد المسئول عن ثلاجة للمجمدات، وتم ضبط والتحفظ علي إجمالى وزن 4 أطـــــنان و800 كيلو جرام كبدة مستوردة وجار العرض على النيابة العامة.

كما تم تحرير محضر جنحه ضد المسئول عن ثلاجة لحفظ الدجاج، حيث تم ضبط والتحفظ على دجاج بانيه، بإجمالى 2طـــــن و700 كجم وجار العرض على النيابة العامة.

وشملت الحملات الرقابية أيضا تحرير محضر جنحة ضد المسئول عن أحد المطاعم الشهيرة، حيث تم ضبط والتحفظ على 3000 لتر من زيت الطعام، وكذلك كمية من أرز بسمتى 875 كجم،ـ وكذلك كمية من الدجاج تصل إلي 450 دجاجة وتم أيضا تحريز كمية من اللحوم المجمدة تزن نصف طن وتم العرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.



يأتي ذلك في إطار تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز، والعمل على ضبط الأسعار ووصول الدعم لمستحقيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، للحفاظ على صِحة المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.

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