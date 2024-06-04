وكيل "صحة بنى سويف" تكلف فريق بالمرور على مستشفى الفشن المركزى

كلفت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد الجبالي مدير الطب العلاجي وكل من مكافحة العدوى والتمريض والجودة والصيدلة والمعامل بالمرور على مستشفى الفشن المركزي وذلك بوجود الدكتور حنا جمال مدير المستشفى.

قيام الفريق بالمرور على أقسام المستشفى

وقام الفريق بالمرور على أقسام المستشفي المختلفة كالاستقبال والغسيل الكلوي والعناية المركزة والحضانات والأشعة والمعمل وبنك الدم والعلاج الطبيعي واتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة السلبيات الواردة أثناء المرور المسائي السابق لوكيل وزارة الصحة على المستشفى، وذلك لبعض السلبيات في تطبيق سياسات مكافحة العدوي ونقص بعض المستلزمات.

وكيل وزارة الصحة توجه بتدريب فريق مكافحة العدوي

ووجهت وكيل وزارة الصحة الفريق إلى تدريب فريق مكافحة العدوي بقسم الأطفال والحضانات بالمستشفي علي سياسات مكافحة العدوي، وتوفير الكروت الخاصة ببنك الدم وتوفير المستلزمات والتوصية بتشديد المتابعة وتكثيف المرور اليومي على المستشفى لتصحيح كافة السلبيات.

تنفيذ حزمة تدريبات عاجلة للأطقم الطبية

وفي سياق آخر، وجهت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببنى سويف بتنفيذ حزمة تدريبات عاجلة للأطقم الطبية والإدارية بمستشفيات المحافظة بهدف رفع كفاءة الفريق الطبي والإداري لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وذلك فى إطار خطة مديرية الصحة ببنى سويف لرفع كفاءة الأطقم الطبية فى اماكن تقديم الخدمة الصحية، حيث تم تنفيذ دورة تدريبية على أعمال العناية المركزة لعدد 33 ممرضة بمستشفيات الصدر والحميات والواسطى والفشن وسمسطا.

فيما عقدت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببنى سويف اجتماعا، بحضور الدكتور أحمد بغدادى وكيل المديرية والدكتورة منى ابوزيد مدير إدارة الصيدلة لصيادلة التكليف دفعة 2021 حيث تم استعراض خطة العمل المستقبليه وتكليف إدارة الصيدلة بوضع خطة تدريبية لتدريب الصيادلة الجدد للتعرف على مهام الصيادلة داخل أماكن تقديم الخدمه الصحية.