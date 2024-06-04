إنقاذ سيدة مسنة من أسفل أنقاض عقار مين غمر المنهار

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من إنقاذ سيدة مسنة من أسفل انقاض المنزل المنهار بشارع النبي دانيال بميت غمر والذي اصطدم به احد أوناش رفع الأثاث اثناء نقل اثاث لأحد سكان العقار، ليرتفع عدد المصابين إلى 4، بينما تم استخراج جثة طفل ونقلت الي ثلاجة مستشفى ميت غمر المركزي ونقلت سيارات الإسعاف المصابين الى مستشفى ميت غمر العام لتلقي العلاج اللازم وتحويل 3 حالات منهم الي مستشفي الطوارئ الجامعي.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة من بعض الأهالي بانهيار منزل مكون من 5 طوابق بشارع النبي دانيال بمدينة ميت غمر.

انتقلت علي الفور سيارات الإسعاف وضباط الحماية المدنية وضباط مباحث مركز شرطة ميت غمر الي مكان البلاغ وتبين انهيار منزل مكون من 5 طوابق وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج جثة طفل واستخراج 4 اشخاص احياء مصابين من اسفل الأنقاض وجري فصل الخدمات الكهرباء والغاز الطبيعي والمياة عن المنطقة لحين الانتهاء من أعمال البحث عن المفقودين أسفل الانقاض، والاستعلام عن سكان العقار الموجودين وقت انهياره وبالفحص تبين ان المتوفى هو طفل يدعي « يحي محمد يحي، 15 عامًا وجري إيداع الجثة بثلاجه مستشفي ميت غمر المركزي» .

وأصيب في الحادث كلا من «احمد مروان نصر، 17 عاما، مصابا باشتباه نزيف بالمخ واشتباه نزيف داخل البطن وكسر بالفقره القطنيه الأولي، وجري التحويل لمستشفي الطوارئ للعرض علي اخصائي جراحه المخ والاعصاب وجراحه القلب والصدر، سما محمد يحيي، 12 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري اشتباه كسر بالحوض، وتم تحويل الحاله عنايه الطواريء، ومي محمد العزب 32 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالحوض اشتباه كسر بالجمجمه، وتم دخول الحاله عنايه الطواريء، وعايده الوهيدي عبده الغندور،73 عامًا، مصابة بجرح قطعي بالرأس وجري عمل اشعة مقطعيه علي الصدر وسونار ع البطن والحوض ».

تحرر عن ذلك المحضر لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وكلف محافظ الدقهلية، وكيل وزارة الصحة ومدير عام هيئة الإسعاف بسرعة نقل المصابين وحالات الوفاة الي المستشفيات لإنهاء اجراءات الدفن للمتوفين وتسليمهم لذويهم، وتقديم الرعاية الصحية والطبية للمصابين.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة تجهيز معسكر إيواء بمدينة ميت غمر للأسر المتضررة من حادث انهيار المنزل ونقلهم إليها لحين تدبير مسكن بديل لهم، بالإضافة إلي صرف التعويضات المالية لأسر المتوفين وللمصابين والتنسيق الكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتقديم كافة المساعدات.

وتتواصل جهود كافة الاجهزة للتعامل مع هذا الحادث الأليم، وتستمر ادارة مرور ميت غمر بالتعاون مع مركز ومدينة ميت غمر لتيسير حركة السيارات وافساح الطرق لسيارات الإسعاف والحماية المدنية ومعدات والانقاذ بموقع الحادث.