محمد شردى: الحكومة المستقيلة نفذت 4198 مشروعًا رئيسيًا بتكلفة 7.31 تريليون جنيه

قال الإعلامي محمد شردي، إن هناك ردود أفعال كبيرة للغاية حول تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، موضحًا أن معظم الأحزاب والقوى السياسية تؤيد هذا الاختيار.

وأضاف شردي، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أن الأحزاب والقوى السياسية ترى أن الحكومة المستقيلة نجحت في مواجهة العديد من التحديات الضخمة خلال فترة توليها المسئولية، بدءًا من أزمة جائحة كورونا التي أغلقت العديد من الدول حول العالم، وصولًا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية والحرب في السودان والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشار إلى إنجازات تلك الحكومة خلال 6 سنوات، موضحًا أنها نفذت 4198 مشروعًا رئيسيًا بتكلفة 7.31 تريليون جنيه.