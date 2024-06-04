احتفالًا باليوم العالمى للبيئة.. ورش فنية وندوات بمكتبة القاهرة الكبرى غدًا

تنظم مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك، ندوتين وورشا فنية ومسابقات احتفالا بـاليوم العالمي للبيئة، برعاية وزارة الثقافة، وقطاع شئون الإنتاج الثقافى بالتعاون مع وزارة البيئة ووزارة التضامن الاجتماعى.

تفاصيل احتفالية اليوم العالمي للبيئة

حيث تنطلق فى الساعة العاشرة صباح غد الأربعاء، احتفالات مكتبة القاهرة الكبري بـ"اليوم العالمى للبيئه"؛ يتضمن الاحتفال ندوات ثقافية، وورش عمل، وفقرات فنية، وعلى هامش الاحتفالية تقام ندوة يديرها مدير المكتبة يحيى رياض يوسف، وضيف اللقاء د. رحاب يوسف مدير عام التوعية البيئية بجهاز شئون البيئة؛ تأتى الندوة بالتعاون مع وزارة التضامن الأجتماعى.

الحفاظ على البيئة مسئوليتنا جميعًا.. ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى

في سياق متصل، تقام فى الخامسة عصر غد أيضا، ندوة احتفالًا بـ"اليوم العالمى للبيئة" باسم "الحفاظ على البيئة مسئوليتنا جميعا" بالتعاون مع المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى ضيوف الندوة: د. منال متولى خبيرة التنمية المستدامة، د. هدى إبراهيم مستشارة الاستدامة والمبانى الصديقة للبيئة، د. هالة يسرى أستاذ علم الاجتماع بمركز بحوث الصحراء، الشاعرة رانيا فريج. ويدير اللقاء الكاتبة سامية أبوالنصر مدير تحرير الأهرام، ومدير مكتبة القاهرة الكبرى يحيى رياض يوسف.

احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمى للبيئة

تواجه النظم البيئية تهديدات متزايدة في جميع أنحاء العالم. بدايةً من الغابات والأراضي الجافة إلى الأراضي الزراعية والبحيرات، وتصل تلك المساحات الطبيعية والتي تعتمد عليها وجود البشرية مرحلة الانهيار.

ووفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، فإن ما يصل إلى 40 في المئة من أراضي الكوكب متدهورة، مما يؤثر بشكل مباشر على حوالي نصف سكان العالم. كما زاد معدل مدة الجفاف بنسبة 29 في المئة منذ عام 2000 – ودون اتخاذ إجراءات عاجلة، قد تؤثر حالات الجفاف على أكثر من ثلاثة أرباع سكان العالم بحلول عام 2050.

يعد استعادة الأراضي ركيزة أساسية لعقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم البيئية (2021-2030)، وهو نداء عالمي لحماية وإحياء النظم البيئية في جميع أنحاء العالم، وهو أمر حاسم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

لهذا السبب يركز اليوم العالمي للبيئة هذا العام على استعادة الأراضي، ووقف التصحر وبناء مقاومة الجفاف تحت شعار "أرضنا مستقبلنا.

ويوافق عام 2024 الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. ومن المقرر أن تعقد الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP 16) لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) في العاصمة السعودية، الرياض، في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر 2024.