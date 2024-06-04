الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسوان يستكمل جولته بقرى"حياة كريمة" فى كوم أمبو

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

استكمل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولته الميدانية بقرى مركز كوم أمبو لمتابعة مشروعات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، وأيضًا مشروعات منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى تشهد متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وكذا وزارة التنمية المحلية، بقيادة اللواء هشام آمنة بهدف تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

جولة ميدانية لمحافظ أسوان لتفقد مشروعات حياة كريمة 

شهدت الجولة الميدانية استجابة المحافظ للعديد من مطالب وشكاوى المواطنين، موجهًا بسرعة تلبيتها ووضع الحلول الفورية لها وفقًا للإمكانيات المتاحة. 

وقد قام اللواء أشرف عطية، بتفقد وحدة طب أسرة سلوا قبلى التابعة لقروى الكاجوج برفقة الدكتور أشرف حماد مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان. 

وقد شهدت الوحدة تنفيذ أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، وتقام على مساحة 1600 م2، وبتكلفة 23 مليون جنيه، وتضم الوحدة 2 عيادة طب أسرة، وعيادة أسنان، ومتابعة طفل، والطوارئ، والصيدلية، علاوة على معمل للدم والطفليات. 

كما تفقد أشرف عطية، مركز شباب عزبة على سليمان بالكاجوج، إشهار وإنشاء جديد، وذلك برفقة ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة، والمركز مقام على مساحة 2800 م2، وتكلف إنشاؤه 6.3 مليون جنيه، وتم الانتهاء منه بنسبة 100 % ليضم 2 ملعب نجيل صناعى، وتم دعمه بالأدوات الرياضية وحديقة الطفل وأثاث مكتبى وتربيزة تنس، وكافتيريا للأعضاء، وجار تشكيل مجلس إدارة المركز. 

ووجه عطية، بسرعة تمهيد وتسوية الطريق المؤدى لمركز الشباب لتسهيل حركة المترددين عليه. 

واختتم المحافظ جولته بتفقد مدرسة عزبة على سليمان للتعليم الأساسى، برفقة فيصل نعيم مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، والمدرسة مقامة على مساحة 6300 م2، وتضم 2 مبنى إحداهما مخصص للمرحلة الإبتدائية ورياض الأطفال لتضم 395 تلميذا وتلميذة داخل 10 فصول، والآخر مخصص للمرحلة الإعدادية ليستوعب 185 طالبا وطالبة داخل 6 فصول. 

وقدم الأهالى شكرهم للرئيس السيسى على النقلة النوعية والحضارية التى شهدتها قراهم بعد تنفيذ المشروعات المدرجة فى مبادرة حياة كريمة، وهو الذى ساهم فى تحسين مستوى المعيشة لهم، مؤكدين أن المتابعة الميدانية الدورية من محافظ أسوان من خلال جولاته التفقدية لهذه المشروعات ساهمت فى إنجازها فى وقت قياسى، وبما يعود بالنفع والخير عليهم وعلى أسرهم. 

محافظ أسوان جولة ميدانية قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمه مشروعات

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