الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الهلال الأحمر الفلسطينى: الأوضاع فى غزة أصبحت كارثية ونحتاج لوصول الإمدادات بأسرع وقت

غزة
غزة

قالت نبال فرسخ، المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن كل يوم تخرج المزيد من المستشفيات نتيجة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي نتيجة اجتياح الاحتلال لمحافظة رفح الفلسطينية، وخرجت خلال الأسابيع الماضية مزيد من المستشفيات عن الخدمة.

الأوضاع الصحية في غزة 

وأكدت نبال فرسخ، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك 14 مستشفى فقط في كل أرجاء القطاع تعمل بشكل جزئي لتقدم الرعاية الصحية لكل سكان غزة.

وأوضحت أنه في رفح الفلسطينية لم يتبق أي مستشفى يعمل، وهناك فقط 3 مستشفيات ميدانية ما زالت موجودة، والحديث على محدودية القدرة الاستيعابية، وبالتالي حدوث اضطرار لنقل جميع الجرحى والمرضى للمستشفيات عل أن يتم نقل الإصابات الخطيرة منهم لاحقًا لمستشفيات خارج رفح الفلسطينية، مردفة: "الأوضاع في غزة أصبحت كارثية ونحتاج لوصول الإمدادات بأسرع وقت".

نقص الخدمات الصحية بغزة 

وأشارت إلى أن الوضع الصحي صعب للغاية، وهناك المزيد من شح المستلزمات الطبية والأدوية مثل أدوية أصحاب الأمراض المزمنة الضغط والسكري وأمراض القلب، فضلا عن الأدوات الجراحية والطبية والتخدير والمضادات الحيوية ومسكنات الآلام هناك نقص حاد فيها.  
 

الهلال الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ القاهرة الإخبارية منتصف النهار نقص الخدمات الصحية بغزة

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