الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التموين يبحث مع أعضاء "جمعية المستثمرين" التحديات التى يواجهها القطاع

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

اجتمع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بأعضاء مجلس إدارة جمعية المستثمرين ومجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، لمناقشة العديد من القضايا والملفات المهمة التي تخص الصناع والمستثمرين والمواطنين بالمدينة.

حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد كمال معاون الوزير، وأيمن رضا أمين عام جمعية المستثمرين ووكيل مجلس الأمناء والمستشار التجاري والإقتصادي السيد بسيوني عضو اللجنة العليا للزيوت ورئيس لجنة التموين بمجلس الأمناء، وحسن الفندي وعادل الشنواني نائبي مجلس إدارة جمعية المستثمرين وعمر الفندي رئيس شعبة الصناعات الغذائية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

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وقال رئيس لجنة التموين بمجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، إن جمعية مستثمري العاشر من رمضان تحرص على عقد مثل هذه اللقاءات بشكل دائم لتبادل المناقشات وعرض المقترحات، وكذلك المعوقات التي تواجه رجال الصناعة والمستثمرين.

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من جانبه، استمع وزير التموين إلي كافة المعوقات والمشاكل التي تواجه المصانع والمنتجين ووعد بدراسة كافة الطلبات والمقترحات وتوفير كافة أوجه الدعم للمستثمرين، وتذليل كل العقبات من أجل تنمية وتوطين الصناعات الوطنية، وزيادة الصادرات لتحقيق الحلم المنشود للرئيس عبدالفتاح السيسي لصناعة بدون معوقات وصولا إلي 100 مليار صادرات.

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