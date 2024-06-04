السيطرة على حريق بعزبة عين القضا فى الوادى الجديد

سيطرت قوات الحماية المدنية في الوادي الجديد، على حريق اندلع في عزبة عين القضا بقرية القلمون في مركز الداخلة، حيث التهمت النيران عددًا كبيرًا من أشجار النخيل والزراعات وانتقلت إلى بعض المنازل دون وقوع خسائر بشرية.

السيطرة على حريق بعزبة عين القضا في الوادي الجديد

كانت الأجهزة الأمنية بالوادى الجديد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق مروع في مزارع النخيل بعزبة عين القضا في قرية القلمون بمركز الداخلة، وانتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتم الدفع بسيارات المياه التابعة للوحدات المحلية وعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحريق، وتمت السيطرة ومحاصرة الحريق قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى المناطق المجاورة، وجار حصر الخسائر المادية التي خلفها الحريق.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.