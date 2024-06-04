الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا للنصب على المواطنين بالدقهلية

ضبط سيدة
ضبط سيدة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من  ضبط إحدى السيدات بالدقهلية لقيامها بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والاحتيال على مواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى -على خلاف الحقيقة- بقصد الإستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الكيان، وبحوزتها (شهادات "تدريبية، خبرة" منسوبين لعدة جهات مختلفة - 43 كارنيه دراسى - 43 كارنيه منسوب صدورهم لإحدى الجهات - أكلاشيه بإسم الكيان - 

4 دفاتر تحصيل نقدية - جهاز حاسب آلى وهاتف محمول بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جرائم الأموال العامة كيان تعليمى النصب والاحتيال قسم شرطة أول المنصورة الدقهلية دورات تعليمية وشهادات

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