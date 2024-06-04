الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد مباريات منتخب مصر في أفريقيا 2024

منتخب مصر
منتخب مصر

يرغب كثير من المتابعين في معرفة مواعيد مباريات منتخب مصر في أفريقيا 2024، حيث أن المنتخب المصري مُقبل على مرحلة هامة من أجل الصعود لكأس العالم 2026.

التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

يستعد منتخب مصر لاستكمال منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، عن قارة إفريقيا.

وكان منتخب مصر قد افتتح مشواره في المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال بانتصار عريض على ضيفه جيبوتي بسداسية نظيفة، ثم الفوز على سيراليون بهدفين دون مقابل، في الجولتين الأولى والثانية.

مواعيد مباريات منتخب مصر في أفريقيا 2024

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو يوم الخميس المقبل الموافق السادس من يونيو، على استاد القاهرة الدولي، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من التصفيات.

أما في الجولة الرابعة، فيطير منتخب مصر لمواجهة مضيفه غينيا بيساو، يوم الاثنين الموافق 10 يونيو، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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محمد صلاح على رأس قائمة منتخب مصر

وتواجد المحترف المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، على رأس قائمة منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو، بعد غيابه عن معسكر شهر مارس.

وتم استبعاد أحمد فتوح ظهير فريق الزمالك بسبب الإصابة في الكاحل، ليتم استبداله بـ عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي.

وكان منتخب مصر قد بدأ 2024 بتوديع بطولة كأس أمم إفريقيا من دور الـ16 على يد الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، ليتم تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا.

وتولى حسام حسن مجريات الأمور وكانت البداية في كأس عاصمة مصر الودية، حيث انتصر المنتخب على نيوزيلاندا بهدف نظيف سجله مصطفى محمد، قبل أن يخسر من كرواتيا في المباراة النهائية بأربعة أهداف مقابل هدفين، بقيادة لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني.

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