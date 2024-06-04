ضبط نصاب يدير كيانًا تعليميًا وهميًا لبيع شهادات مزيفة بالإسماعيلية

نجح رجال الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية لقيامه بإدارة كيان تعليمى دون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية للنصب والاحتيال على المواطنين، ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى- على خلاف الحقيقة- بقصد الاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (شهادات اجتياز دورات تدريبية- شهادات خالية البيانات "معدة للاستخدام"- 5 كارنيهات دراسية منسوبين للكيان بأسماء أشخاص مختلفين- أكلاشيه باسم الكيان- مجموعة من الكتب والملازم الدراسية مجهولة المصدر يتم تدريسها بالكيان- دفتر تحصيل نقدية مدون به أسماء بعض الدارسين والأقساط المالية المحصلة منهم- مجموعة من الكشوف والأوراق تحوى بيانات الدارسين- جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنيًا تبين إحتواءه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.