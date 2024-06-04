الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 15 سنة للمتهمين بالشروع فى قتل "بلوجر" فى الإسكندرية

البلوجر سارة
البلوجر سارة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وبمعاقبة متهم بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمة الشروع في القتل وذلك لشروعهم في قتل المجنى عليها البلوجر سارة محمد وخطيبها، ومصادرة السلاح الناري المضبوط، وإلزام المتهمين بأن يؤدوا للمجني عليه الأول في الواقعة مبلغ 50 ألف جنيه، ومبلغ 100 ألف جنيه للمجني عليها الثانية.

المشدد 15 سنة للمتهمين بالشروع في قتل البلوجر سارة في الإسكندرية

وفقا لأوراق القضية المقيدة، برقم 3845 سنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول، يفيد بقيام المتهمين بالشروع في قتل المجني عليهما، بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أنه حال استقلال المجني عليه «م.ع.م» مهندس فني، سيارته وبرفقته خطيبته المجني عليها «س.م م» وشهرتها البلوجر سارة، مقدمة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، بالطريق الصحراوي في الاتجاه القادم من الإسكندرية بعد كوبري أبوالخير بمسافة قصيرة نبهته الثانية، بوجود سيارة ربع نقل حمراء اللون بجوارهما يستقلها المتهمون.

وزارة الداخلية امن القاهرة النيابة العامة جهات التحقيق البلوجر سارة في الإسكندرية البلوجر سارة

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