الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسوان يعطى إشارة البدء لتشغيل أكبر مشروع للصرف الصحى المتكامل

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" بتفقد حزمة من المشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام بإجمالى 517 مشروعا بتكلفة 7.2 مليار جنيه تخدم حوالى 417 ألف نسمة بمركز ومدينة كوم أمبو والقرى التابعة لها، فضلًا عن 6 مشروعات تم تنفيذها بنسبة 100 % ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالى، وبإجمالى مبالغ مالية 90.3 مليون جنيه. 

ورافق المحافظ خلال جولته اللواء ياسر عبدالشافى السكرتير العام المساعد، والمهندسة سوزان متولى المدير الننفيذى لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس عبدالصبور الراوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وأيضًا شوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، بالإضافة إلى مسئولى القيادات التنفيذية والشركة المنفذة. 

إطلاق إشارة البدء للتشغيل التجريبى لأكبر مشروع للصرف الصحى المتكامل

وأعطى اللواء أشرف عطية، إشارة البدء للتشغيل التجريبى لأكبر مشروع للصرف الصحى المتكامل بقرية الكاجوج بتكلفة تصل لنحو 2 مليار جنيه، والذى يخدم 13 قرية بمركزى كوم أمبو ونصر النوبة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. 

وبالتوازى تم التشغيل التجريبى فى نفس الوقت لـ 4 محطات أخرى مدعمة من صندوق تحيا مصر تشمل تجميع الصرف من ثلاث محطات فرعية محطة (المضيق - مرواو - كلابشة) بالإضافة إلي تجميع الصرف من قرية قورتة والعلاقي ثم رفع مياه الصرف الي محطة المعالجه عن طريق خط رفع مزدوج بقطر 300 مم مصنوع البولى إيثيلين عالي الكثافة HDPE، وتضم القرى المستفيدة من المشروع الكاجوج والمضيق وأبوهور وجرف حسين وماريا والعلاقى وقورته ومرواو وقرشة وسلوا قبلى وسلوا بحرى والشبيكة ليستفاد منها أكثر من 81 ألف نسمة، ويشمل المشروع محطة معالجة وبرك أكسدة بطاقة 3 آلاف م3/يوم، وتم نهوها بنسبة 100%، ومحطة الرفع تم النهو والتسليم الإبتدائى لها، وشبكة إنحدار بطول 25 كم، بنسبة تنفيذ 75 %، فضلًا عن توسعات معالجة ميكانيكية بطاقة 5/10 ألف م3 / يوم بنسبة تنفيذ 25 %، ومخطط نهوها ديسمبر القادم، علاوة على خط السيب بطول 6.4 كم على مصرف مخر سيل وادى النقرة الرئيسى بنسبة 100 %، يتم تجميع الصرف من ثلاث محطات فرعية محطة (المضيق- مرواو- كلابشة). 

وأثناء جولته التفقدية شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان على أهمية دخول جميع المشروعات التى تم الانتهاء منها التشغيل التجريبى حتى يجنى المواطنين ثمار الجهود العظيمة التى يتم بذلها بكافة مجالات العمل، لاسيما الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى لمساهمتها المباشرة فى تحسين جودة الحياة، والقضاء على المشاكل الصحية والبيئية، مكلفًا بضرورة تشغيل المحطات من خلال متخصصين، وإجراء الصيانات الدورية للحفاظ على جودتها وكفاءتها، وتحقيق الاستدامة لأداء الخدمة على الوجه الأكمل. 

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محافظ أسوان أكبر مشروع للصرف الصحى التشغيل التجريبى قرية الكاجوج تكلفة 2 مليار جنية

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