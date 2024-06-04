الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خالد الجندى يشرح فضل العشر الأوائل من ذى الحجة (فيديو)

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أهمية العمل الصالح في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة.

وأوضح الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، أن أفضل الأعمال الصالحة في هذه الفترة هي الإقرار بالشكر لله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أن الإقرار بالشكر هو سبب التلبية، حيث يقول المسلم في أيام العشر الأوائل من ذي الحجة: "لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك.. إن الحمد والنعمة لك والملك.. لا شريك لك لبيك".


وفي إشارة إلى أهمية هذه الأيام، نقل "الجندي" قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العشر الأوائل من ذي الحجة"، مؤكدًا أن العبادة والتقرب إلى الله في هذه الفترة تعد من أفضل الأوقات في الكون.

لعلهم يفقهون الشيخ خالد الجندي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية العمل الصالح العشر الأوائل ذي الحجة العبادة

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