نزوح الآلاف بسبب فيضانات ألمانيا.. المناطق المتضررة تحولت إلى مدن أشباح

قال عربي مرزوق، مراسل “القاهرة الاخبارية”، إن مدينة بون الالمانية استضافت مؤتمرًا لمناقشة التغيرات المناخية الحادة التي يشهدها العالم الآن.

أزمة الفيضانان بألمانيا

وأكد عربي مرزوق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “منتصف النهار” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن ألمانيا تعاني من أزمة الفيضانات بالكثير من الولايات التابعة لها.

وتابع:" هذه الفيضانات تسببت في إجلاء آلاف المواطنين وأصبحت تلك الولايات أشبه بمدن الأشباح بعد خلوها من السكان في ظل استمرار هطول الأمطار".

وتابع:" ألمانيا ترغب في أن يكون هناك قروض ميسرة للدول النامية من أجل الحد من حدة التغيرات المناخية التي تمر بها تلك الدول".

التغيرات المناخية الحادة

واستطرد:" المناخ يتسبب في ارتفاع نسبة المجاعة بالعالم، وبالتالي ألمانيا تذكر العالم بخطورة التغيرات المناخية من خلال المؤتمرات الدورية المستمرة المتعلقة بهذا الملف ".