الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نزوح الآلاف بسبب فيضانات ألمانيا.. المناطق المتضررة تحولت إلى مدن أشباح

فيضانات ألمانيا
فيضانات ألمانيا

قال عربي مرزوق، مراسل “القاهرة الاخبارية”، إن مدينة بون الالمانية استضافت مؤتمرًا لمناقشة التغيرات المناخية الحادة التي يشهدها العالم الآن.

أزمة الفيضانان بألمانيا

وأكد عربي مرزوق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “منتصف النهار” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن ألمانيا تعاني من أزمة الفيضانات بالكثير من الولايات التابعة لها.

وتابع:" هذه الفيضانات تسببت في إجلاء آلاف المواطنين وأصبحت تلك الولايات أشبه بمدن الأشباح بعد خلوها من السكان في ظل استمرار هطول الأمطار".

وتابع:" ألمانيا ترغب في أن يكون هناك قروض ميسرة للدول النامية من أجل الحد من حدة التغيرات المناخية التي تمر بها تلك الدول".

التغيرات المناخية الحادة

واستطرد:" المناخ يتسبب في ارتفاع نسبة المجاعة بالعالم، وبالتالي ألمانيا تذكر العالم بخطورة التغيرات المناخية من خلال المؤتمرات الدورية المستمرة المتعلقة بهذا الملف ".

عربي مرزوق مراسل القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية التغيرات المناخية بألمانيا منتصف النهار

الأكثر قراءة

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

القبض على متهمة جديدة فى قضية "سفاح التجمع".. وقرار من النيابة ضدها

متوفر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم فقط 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

معالي رئيس الوزراء.. أخبرنا بمعايير اختيارك لحكومتك الجديدة

جلال حمام

الإسرائيليون الضائعون بين أوهام بايدن وصلف نتنياهو!

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

صور

إقبال على سوق الجمال قبل عيد الأضحى

إلى عرفات الله.. وصول وفود الحجاج لمطار القاهرة

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242