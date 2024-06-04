القبض على سيدة تدير كيانًا تعليميًا وهميًا فى الإسكندرية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط إحدى السيدات بالإسكندرية لقيامها بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى -على خلاف الحقيقة- مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها (شهادات مزورة – أكلاشية - ملفات طلب إلتحاق بالكيان المشار إليه – 2 جهاز حاسب آلى "بفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.