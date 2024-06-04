الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على سيدة تدير كيانًا تعليميًا وهميًا فى الإسكندرية

القبض على سيدة
القبض على سيدة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط إحدى السيدات بالإسكندرية لقيامها بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى -على خلاف الحقيقة- مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها (شهادات مزورة – أكلاشية -  ملفات طلب إلتحاق بالكيان المشار إليه – 2 جهاز حاسب آلى "بفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط إحدى السيدات كيان تعليمى قسم شرطة أول المنتزه دورات تعليمية وشهادات الإسكندرية

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