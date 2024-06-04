ضبط مدير مالي بشركة بتهمة اختلاس وغسل 50 مليون جنيه بالإسكندرية

نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في القبض على مدير مالي بإحدى الشركات استغل وظيفته لاختلاس أموال الشركة وغسلها.

وتبين من التحريات أن المتهم (مدير مالى بإحدى الشركات - مقيم بمحافظة الإسكندرية) قام بغسل الأموال المتحصلة من استغلال طبيعة عمله بالشركة وإختلاسه مبالغ مالية دون وجه حق، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء وتأجير الوحدات السكنية – شراء السيارات).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريبًا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.