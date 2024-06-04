عمرو المنيرى: سلوفينيا قادمة على الاعتراف بدولة فلسطين

قال عمرو المنيري، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن سلوفينيا قادمة على الاعتراف بدولة فلسطين، وهذا بناء على التصريحات الرسمية الصادرة من هذه الدولة.

الاعتراف بدولة فلسطين

وأكد عمرو المنيري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن شعبية الحزب الحاكم في سلوفينيا هي الساحقة بصورة كبيرة عن الأحزاب المعارضة، وبالتالي سيكون هناك اعتراف بدولة فلسطين قريبًا.

وأضاف في حديثه، أن هناك الكثير من الإجراءات الأولية التي تقوم بها الأحزاب المعارضة لتعطيل قرار الاعتراف بدولة فلسطين داخل البرلمان.

وتابع: "الجلسة المقبلة للبرلمان ستكون في ١٧ يونيو للاعتراف بدولة فلسطين".

غضب إسرائيل من سلوفينيا

واستطرد: "إسرائيل طالبت البرلمان في سلوفينيا بعدم التصويت للاعتراف بدولة فلسطين، حيث أصبحت إسرائيل قلقة من الاعترافات الكثيرة الدولية المنحازة حاليًا لدولة فلسطين".