الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فخري الفقي يوضح أهداف ومحددات الحكومة الجديدة وأهم التحديات في هذا التوقيت

فخري الفقي
فخري الفقي

أوضح  الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهداف الحكومة الجديدة وأهم التحديات التي تواجهها، قائلًا: "إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يتمتع بالذكاء والطاقة والسعي الحثيث نحو تحقيق الأهداف". 

وأضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة dmc، أن الحكومة الجديدة  تواجه الكير من التحديات وأمامها أهداف كثيرة، لافتا إلى أن الحكومة الجديدة ستعمل على التغلب على هذه التحديات الصعبة، حيث يوجد خمس تحديات أساسية؛ التحدي الأول يتمثل في الحفاظ على الأمن القومي، حيث يتمتع المصريين بالأمن والأمان، التحدي الثاني هو التحدي الاقتصادي والذي يهدف إلى تعزيز معدلات النمو، فالعام القادم وزارة التخطيط واضعة خطة بأن يكون معدل النمو في حدود 4.2 يتزايد إلى 5% بعد العام القادم ليتصاعد إلى مستويات تحسن مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب إلى المزيد من الاستثمارات سواء كانت الوطنية أو المحلية والأجنبية.

وأوضح، أن هناك ملف آخر يتعلق ببناء الإنسان المصري، وتحسين جودة رأس المال البشري من خلال مزيد من الانفاق على التعليم والصحة.

الدكتور فخري الفقي لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب الحكومة الجديدة

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