أنا فى البيت.. أول تعليق للفنان أحمد جمال بعد حادث طريق الفيوم

كشف المطرب الشاب أحمد جمال تفاصيل الحادث الذي تعرض له اليوم على طريق الفيوم بدائرة قسم الهرم وحقيقة الأخبار المتداولة له مساء اليوم حول الحادث.

وقال جمال، في بيان: "فوجئت بعبور رجل مسن بطريق غير مخصّص للعبور، ومع ذلك تفاديته لكنه تصادم مع السيارة التي كانت تسير خلفي، فوقفت للاطمئنان عليه وتقديم الإسعافات لمساعدته".

واختتم المطرب الشاب بيانه قائلاً: "فور الاطمئنان عليه، تم خروجي والرجل بصحة جيدة وأنا في منزلي حاليًا".

آخر أعمال أحمد جمال الغنائية

كانت آخر أغنية طرحها أحمد جمال "في بيتها" من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة وتوزيع وسام عبد المنعم.

تقول كلمات الأغنية:

انا اكتفيت وعندي حق في القرار

وهخسرك اكيد ده انسب اختيار

مش واخده بالك ان انا عديت كتير

وكل مره بقلب الموضوع هزار

انا اكتفيت خلاص بقيت واحد جديد

طبيعي من اللي شوفتو منك استفيد

عملتي كل حاجه كرهتني فيكي

خلاص خرجتي من حياتي ده الاكيد

فعلا انتي كنتي غلطه

عادي تتنسي النهارده

أنتي حلك الفراق

الحكايه دي نهايتها

بس متخافيش في بيتها

اللي كان معاكي فاق