«مصر أكتوبر»: الحفاظ على الأمن القومي "مهمة أساسية" على أجندة الحكومة الجديدة

أكدت جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن أحد أهم المهام الأساسية للحكومة المصرية القادمة وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي هو الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات التي تمر بها المنطقة والعالم.

أشارت مديح إلى أنه في ظل تحديات إقليمية ودولية عديدة، تشتعل تارة وتخمد تارة أخرى، مع نظام عالمي جديد يستلزم الانتباه إلى ضرورة الأمن والاستقرار كأحد ركائز التنمية والتعمير.

وأوضحت أن خطاب تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة شمل عددًا من الملفات الأساسية والهامة لمستقبل الدولة المصرية وخطوات إنفاذ الحكومة لرؤية مصر 2030، حيث تركزت في المقام الأول على الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية إضافة إلى تعزيز ما تم إنجازه في ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن التكليفات شملت وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم فضلا عن مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي.

وحرصت مديح على تقديم الشكر والثناء على مجهودات الحكومة السابقة التي عملت لمدة 6 سنوات في ظل ظروف صعبة مر بها العالم أجمع مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، مؤكدةً أنه بعيدًا عن اختلافات مستوى الأداء الحكومي فالجميع يجتمع على وطنيتها ومجهودتها في تعزيز العمل الوطني.

وشددت على ضرورة أن تأتي اختيارات الدكتور مصطفى مدبولي في الحكومة الجديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، من خلال تطوير المشاركة السياسية التي تمثل رسالة للأحزاب السياسية في مصر، والتركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص.